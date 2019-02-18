Випуск новин за 16:00: Справа Онищенка. Глава ЄС в Україні

У випуску новин за 18 лютого станом на 16:00 – справу скандального екс-нардепа Олександра Онищенко, який є організатором так званої "газової схеми", передали до суду. Глава Ради ЄС Дональд Туск разом з українцями вшанує пам'ять Героїв Небесної Сотні. Він зустрінеться з президентом, прем'єром та візьме участь у засіданні Верховної Ради присвяченій річниці Євромайдану.

Також у випуску: У Росії цинічно зірвали засідання у справі українського політв'язня Павла Гриба. Українську зброю представили на міжнародній виставці в Об'єднаних Арабських Еміратах. Нові санкції щодо Росії вже упродовж декількох тижнів приймуть у Євросоюзі.