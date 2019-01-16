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      BREXIT ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      Выпуск новостей за 16:00: День памяти "киборгов". Вотум недоверия Терезе Мэй

      Выпуск новостей 16 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 16 января по состоянию на 16:00 – Украина чтит память "киборгов" – военных и добровольцев, погибших при защите Донецкого аэропорта. Героическая оборона продолжалась 242 дня в течение 2014 и 2015 годов. Крупнейшая британская оппозиционная партия инициирует голосование в парламенте за недоверие правительству из-за провала премьерского варианта соглашений относительно Brexit.

      Также в выпуске:

      Все украинские моряки получили одинаковые приговоры: еще три месяца под стражей.

      На фронте один боец получил ранение, в целом враг обстреливал позиции ВСУ пять раз.

      Ольга Богомолец объявила о намерении баллотироваться на пост Президента Украины.

      Теги: Война на Донбассе Великобритания Brexit Киборги Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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