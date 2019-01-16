Выпуск новостей за 16:00: День памяти "киборгов". Вотум недоверия Терезе Мэй
В выпуске новостей за 16 января по состоянию на 16:00 – Украина чтит память "киборгов" – военных и добровольцев, погибших при защите Донецкого аэропорта. Героическая оборона продолжалась 242 дня в течение 2014 и 2015 годов. Крупнейшая британская оппозиционная партия инициирует голосование в парламенте за недоверие правительству из-за провала премьерского варианта соглашений относительно Brexit.
Также в выпуске:
Все украинские моряки получили одинаковые приговоры: еще три месяца под стражей.
На фронте один боец получил ранение, в целом враг обстреливал позиции ВСУ пять раз.
Ольга Богомолец объявила о намерении баллотироваться на пост Президента Украины.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии