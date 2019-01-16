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      BREXIT ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
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      BREXIT ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Випуск новин за 16:00: День пам'яті "кіборгів". Вотум недовіри Терезі Мей

      Випуск новин 38 Читать новость на русском

      У випуску новин за 16 січня станом на 16:00 – Україна вшановує пам'ять "кіборгів" – військових і добровольців, які загинули під час захисту Донецького аеропорту. Героїчна оборона тривала 242 дні протягом 2014 та 2015 років. Найбільша британська опозиційна партія ініціює голосування у парламенті за недовіру уряду через провал прем'єрського варіанту угод щодо Brexit.

      Також у випуску:

      Всі українські моряки отримали однакові вироки: ще три місяці під вартою.

      На фронті один боєць зазнав поранення, загалом ворог обстрілював позиції ЗСУ п'ять разів.

      Ольга Богомолець оголосила про намір балотуватися на посаду Президента України.

      Теги: Brexit Великобританія Війна на Донбасі Випуск новин Кіборги
      Джерело: 24 канал
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