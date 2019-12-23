Выпуск новостей за 16:00 Депутаты-прогульщики. Украинцы назвали политика и событие года

В выпуске новостей за 23 декабря по состоянию на 16:00 – Комитет избирателей Украины назвал первых депутатов, которые могут не получить зарплату. За декабрь ни разу не голосовали 8 парламентариев, а трое из них вообще не появлялись в стенах Верховной Рады. Соцгруппа "Рейтинг" расспросила у украинцев, что они считают наиболее значимым в 2019 году. Политиком года избрали Владимира Зеленского.

Также в выпуске: В сети опубликовали аудиозапись вероятно председателя Государственного бюро расследований Романа Трубы и заместителя председателя Офиса президента Андрея Смирнова. В этом году украинцы приобрели более 7 тысяч электрокаров. И это на треть больше, чем в прошлом году. Такая популярность "зеленых" автомобилей стимулирует на законодательном уровне защищать права их владельцев.