18:08
23 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Экономика Здоровье спорт футбол дизайн auto Учеба Likar покер
      more
      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИГОРНЫЙ БИЗНЕС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: 700 миллионов долларов для Сирии. Ставка Путина на Кадырова
      Вєсті Кремля
      19:31, 21 декабря
      Вести.UA. Жир: Украинский Джон Сноу. Что потерял Янукович, то нашел Дубинский
      Вєсті.UA
      19:02, 21 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Программы Выпуск новостей
      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИГОРНЫЙ БИЗНЕС

      Выпуск новостей за 16:00 Депутаты-прогульщики. Украинцы назвали политика и событие года

      Выпуск новостей 8 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 23 декабря по состоянию на 16:00 – Комитет избирателей Украины назвал первых депутатов, которые могут не получить зарплату. За декабрь ни разу не голосовали 8 парламентариев, а трое из них вообще не появлялись в стенах Верховной Рады. Соцгруппа "Рейтинг" расспросила у украинцев, что они считают наиболее значимым в 2019 году. Политиком года избрали Владимира Зеленского.

      Также в выпуске:

      В сети опубликовали аудиозапись вероятно председателя Государственного бюро расследований Романа Трубы и заместителя председателя Офиса президента Андрея Смирнова.

      В этом году украинцы приобрели более 7 тысяч электрокаров. И это на треть больше, чем в прошлом году. Такая популярность "зеленых" автомобилей стимулирует на законодательном уровне защищать права их владельцев.

      Масштабный потоп в Венеции: как город на воде уходит под воду
      сегодня
      8045
      Теги: Верховная Рада рейтинги Выпуск новостей
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 17:52 Тарифы на газ в 2020 году: повысятся ли цены?
      Інна Жолобович 8900
      сегодня , 17:30 Лучшие новогодние и рождественские мультфильмы: праздничная подборка для всей семьи
      Юлія Турелик 30
      сегодня , 17:12 Масштабный потоп в Венеции: как город на воде уходит под воду
      Наталя Боднар 8045
      сегодня , 17:00 Призрак Симоненко, или Обличители действующей власти в поисках "зрады"
      Михайло Дубинянський 146
      сегодня , 16:00 Лучшие приложения 2019 Android и iOS
      Михайло Года 54
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук