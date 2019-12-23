Випуск новин за 16:00: Депутати-прогульники. Українці назвали політика та подію року

У випуску новин за 23 грудня станом на 16:00 – Комітет виборців України, назвав перших депутатів, які можуть не отримати зарплати. За грудень жодного разу не голосували 8 парламентарів, а троє з них взагалі не з'являлись у стінах Верховної Ради. Соцгрупа "Рейтинг" розпитала в українців, що вони вважають найбільш значущим у 2019 році. Політиком року обрали Володимира Зеленського.

Також у випуску: У мережі оприлюднили аудіозапис імовірно голови Державного бюро розслідувань Романа Труби та заступника голови Офісу президента Андрія Смирнова. Цього року українці придбали понад 7 тисяч електрокарів. І це на третину більше, ніж торік. Така популярність "зелених" автівок стимулює на законодавчому рівні захищати права їхніх власників.