Выпуск новостей за 16:00: Дифтерия в Украине. Состояние здоровья украинских политзаключенных

В выпуске новостей за 5 ноября по состоянию на 16:00 – в Харькове зафиксировали первый случай дифтерии за 11 лет. Заболела 29-летняя женщина. Людмила Денисова заявила, что четверо украинских политзаключенных требуют немедленной госпитализации.

Также в выпуске: Премьер-министр Украины Алексей Гончарук и члены правительства представили проект бюджета на 2020 год ко второму чтению. На фронте снова горячо, ведь количество обстрелов растет. Это зафиксировали и представители ОБСЕ. В центре Ровно сгорел ресторан. Ожоги лица и рук получил охранник, который самостоятельно взялся тушить пожар до приезда спасателей.