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      БЮДЖЕТ 2020 ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК
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      Выпуск новостей за 16:00: Дифтерия в Украине. Состояние здоровья украинских политзаключенных

      Выпуск новостей 15 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 5 ноября по состоянию на 16:00 – в Харькове зафиксировали первый случай дифтерии за 11 лет. Заболела 29-летняя женщина. Людмила Денисова заявила, что четверо украинских политзаключенных требуют немедленной госпитализации.

      Также в выпуске:

      Премьер-министр Украины Алексей Гончарук и члены правительства представили проект бюджета на 2020 год ко второму чтению.

      На фронте снова горячо, ведь количество обстрелов растет. Это зафиксировали и представители ОБСЕ.

      В центре Ровно сгорел ресторан. Ожоги лица и рук получил охранник, который самостоятельно взялся тушить пожар до приезда спасателей.

      blog_ava
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      Теги: Украинцы в плену РФ Выпуск новостей
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