Випуск новин за 16:00: Дифтерія в Україні. Стан здоров'я українських політвязнів

У випуску новин за 5 листопада станом на 16:00 – у Харкові зафіксували перший випадок дифтерії за 11 років. Захворіла 29-річна жінка. Людмила Денісова заявила, що четверо українських політв'язнів потребують негайної госпіталізації.

Також у випуску: Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук і члени уряду презентували проєкт Бюджету на 2020 рік до другого читання. На фронті знову гаряче, адже кількість обстрілів зростає. Це зафіксували і представники ОБСЄ. В центрі Рівного згорів ресторан. Опіки обличчя та рук отримав охоронець, який самостійно взявся гасити пожежу до приїзду рятувальників.