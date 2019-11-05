Випуск новин за 16:00: Дифтерія в Україні. Стан здоров'я українських політвязнів
У випуску новин за 5 листопада станом на 16:00 – у Харкові зафіксували перший випадок дифтерії за 11 років. Захворіла 29-річна жінка. Людмила Денісова заявила, що четверо українських політв'язнів потребують негайної госпіталізації.
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