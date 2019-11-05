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      БЮДЖЕТ 2020 СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК
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      БЮДЖЕТ 2020 СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК

      Випуск новин за 16:00: Дифтерія в Україні. Стан здоров'я українських політвязнів

      Випуск новин 25 Читать новость на русском

      У випуску новин за 5 листопада станом на 16:00 – у Харкові зафіксували перший випадок дифтерії за 11 років. Захворіла 29-річна жінка. Людмила Денісова заявила, що четверо українських політв'язнів потребують негайної госпіталізації.

      Також у випуску:

      Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук і члени уряду презентували проєкт Бюджету на 2020 рік до другого читання.

      На фронті знову гаряче, адже кількість обстрілів зростає. Це зафіксували і представники ОБСЄ.

      В центрі Рівного згорів ресторан. Опіки обличчя та рук отримав охоронець, який самостійно взявся гасити пожежу до приїзду рятувальників.

      blog_ava
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      Теги: Випуск новин Українці в полоні РФ
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