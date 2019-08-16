17:44
16 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ЗАДЕРЖАНИЕ ЮРИЯ ГРЫМЧАКА АВАРИЯ САМОЛЕТА В ПОДМОСКОВЬЕ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВАКЦИНАЦИЯ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: ОМОН планирует переворот в России. Путин нашел себе балерину
      Вєсті Кремля
      21:23, 15 августа
      Вести. UA: почему Рабинович говорит на русском. Грымчак среди ясного неба
      Вєсті.UA
      20:01, 15 августа
      Почему новые вагоны "Укрзализныци" простаивают на заводе и куда исчезли деньги: расследование
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ЗАДЕРЖАНИЕ ЮРИЯ ГРЫМЧАКА АВАРИЯ САМОЛЕТА В ПОДМОСКОВЬЕ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВАКЦИНАЦИЯ

      Выпуск новостей за 16:00: Дополнительные поезда на День Независимости. Как отдыхают чиновники

      Выпуск новостей 7 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 16 августа по состоянию на 16:00 – ко Дню независимости "Укрзализныця" запустит четыре дополнительных поезда. Они будут курсировать в направлениях: Киев – Львов, Покровск – Харьков, Киев – Днепр и Сумы – Винница. Большинство из них скрывает, где отдыхали этим летом. Однако нашим журналистам удалось выпросить у чиновников, как они провели отпуск.

      Также в выпуске:

      Меру пресечения Юрию Грымчаку и его сообщникам будут избирать в Чернигове. Об этом сообщила адвокат одного из подозреваемых Татьяна Матяш. Правда, время и даже день избрания пока не известны.

      На Тернопольщине 25-летний парень попал под поезд "Рахов – Киев". Люди, стоявшие рядом, пытались предупредить его криками, но тот не слышал, потому что был в наушниках.

      На Прикарпатье отравились 13 детей, которые уехали из столицы отдохнуть, а оказались на больничной койке. Накануне вечером им стало плохо, их госпитализировали в Верховинскую районную больницу.

      blog_ava
      Украинцам выплатят денежную помощь к 24 августа: кто и сколько получит
      сегодня
      2790
      Теги: День Независимости Укрзализниця Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Чому зростає економіка України і що буде далі, – Bloomberg
      сегодня , 17:35 Чому зростає економіка України і що буде далі, – Bloomberg
      Світові Медіа 127
      Что такое панельные дома: их преимущества, недостатки и особенности
      сегодня , 15:31 Что такое панельные дома: их преимущества, недостатки и особенности
      102
      Зеленый тариф: что это такое
      сегодня , 14:00 Зеленый тариф: что это такое
      Поощряем убийц украинцев: террориста Кирсанова выпустили на свободу
      сегодня , 14:00 Поощряем убийц украинцев: террориста Кирсанова выпустили на свободу
      Юрій Бутусов 1251
      Торговая война США и Китая: почему Россия будет в числе аутсайдеров на этом фронте?
      сегодня , 12:00 Торговая война США и Китая: почему Россия будет в числе аутсайдеров на этом фронте?
      Злой Одессит 957
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук