Выпуск новостей за 16:00: Дополнительные поезда на День Независимости. Как отдыхают чиновники

В выпуске новостей за 16 августа по состоянию на 16:00 – ко Дню независимости "Укрзализныця" запустит четыре дополнительных поезда. Они будут курсировать в направлениях: Киев – Львов, Покровск – Харьков, Киев – Днепр и Сумы – Винница. Большинство из них скрывает, где отдыхали этим летом. Однако нашим журналистам удалось выпросить у чиновников, как они провели отпуск.

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Меру пресечения Юрию Грымчаку и его сообщникам будут избирать в Чернигове. Об этом сообщила адвокат одного из подозреваемых Татьяна Матяш. Правда, время и даже день избрания пока не известны.

На Тернопольщине 25-летний парень попал под поезд "Рахов – Киев". Люди, стоявшие рядом, пытались предупредить его криками, но тот не слышал, потому что был в наушниках.

На Прикарпатье отравились 13 детей, которые уехали из столицы отдохнуть, а оказались на больничной койке. Накануне вечером им стало плохо, их госпитализировали в Верховинскую районную больницу.