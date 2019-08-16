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      Випуск новин за 16:00: Додаткові потяги на День Незалежності. Як відпочивають високопосадовці

      Випуск новин 14 Читать новость на русском

      У випуску новин за 16 серпня станом на 16:00 – до Дня незалежності "Укрзалізниця" запустить чотири додаткових потяги. Вони курсуватимуть у напрямках: Київ – Львів, Покровськ – Харків, Київ – Дніпро і Суми – Вінниця. Більшість з них приховує, де відпочивали цього літа. Проте нашим журналістам таки вдалося випитати у можновладців, як вони провели відпустку.

      Також у випуску:

      Запобіжний захід Юрію Гримчаку та його спільнику обиратимуть в Чернігові. Про це повідомила адвокатка одного з підозрюваних Тетяна Матяш. Щоправда, час і навіть день обрання поки що не відомі.

      На Тернопільщині 25-річний хлопець попав під потяг "Рахів – Київ". Люди, які стояли поруч, намагалися попередити його криками, але той не чув, бо був у навушниках.

      На Прикарпатті отруїлися 13 дітей, які поїхали зі столиці відпочити, а опинилися на лікарняному ліжку. Напередодні ввечері їм стало зле, їх госпіталізували до Верховинської районної лікарні.

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      Теги: Випуск новин Укрзалізниця День Незалежності
      Джерело: 24 канал
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