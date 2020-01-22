Выпуск новостей за 16:00: Драка с участием Кивы. Иран оставит черные ящики

В выпуске новостей за 22 января по состоянию на 16:00 – депутат "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива устроил драку в столичном ресторане. Черные ящики со сбитого украинского самолета останутся в Иране. Министр дорог и городского развития Мохаммад Эслами объясняет это тем, что Иран сам отвечает за расследование, а самописцы – это основной объект для изучения катастрофы.

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