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      ДАВОС 2020 ДЕНЬ СОБОРНОСТИ ПНЕВМОНИЯ В КИТАЕ 2020
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      ДАВОС 2020 ДЕНЬ СОБОРНОСТИ ПНЕВМОНИЯ В КИТАЕ 2020

      Выпуск новостей за 16:00: Драка с участием Кивы. Иран оставит черные ящики

      Выпуск новостей 10 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 22 января по состоянию на 16:00 – депутат "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива устроил драку в столичном ресторане. Черные ящики со сбитого украинского самолета останутся в Иране. Министр дорог и городского развития Мохаммад Эслами объясняет это тем, что Иран сам отвечает за расследование, а самописцы – это основной объект для изучения катастрофы.

      Также в выпуске:

      Два берега Днепра в Киеве соединили живой цепью ко Дню соборности Украины. В акции приняли участие около трех сотен человек.

      Коломойский заставляет Нацбанк взыскать его долги со счетов государственного "Приватбанка". Верховный суд отклонил жалобу.

      Новый коронавирус зафиксировали и в Соединенных Штатах Америки. Болезнь начала распространяться из Китая.

       

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      Теги: Иран Илья Кива Выпуск новостей
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