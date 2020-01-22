Випуск новин за 16:00: Бійка за участі Киви. Іран залишить чорні скриньки

У випуску новин за 22 січня станом на 16:00 – депутат "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива влаштував бійку у столичному ресторані. Чорні скриньки зі збитого українського літака залишаться в Ірані. Міністр доріг і міського розвитку Мохаммад Есламі пояснює це тим, що Іран сам відповідає за розслідування, а самописці – це основний об'єкт для вивчення катастрофи.

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