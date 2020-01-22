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      ДАВОС 2020 ДЕНЬ СОБОРНОСТІ ПНЕВМОНІЯ В КИТАЇ 2020
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      Випуск новин за 16:00: Бійка за участі Киви. Іран залишить чорні скриньки

      Випуск новин 9 Читать новость на русском

      У випуску новин за 22 січня станом на 16:00 – депутат "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива влаштував бійку у столичному ресторані. Чорні скриньки зі збитого українського літака залишаться в Ірані. Міністр доріг і міського розвитку Мохаммад Есламі пояснює це тим, що Іран сам відповідає за розслідування, а самописці – це основний об'єкт для вивчення катастрофи.

      Також у випуску:

      Два береги Дніпра у Києві з’єднали живим ланцюгом до Дня соборності України. В акції взяли участь близько трьох сотень людей.

      Коломойський змушує Нацбанк стягнути його борги з рахунків державного "Приватбанку". Верховний суд відхилив скаргу.

      Новий коронавірус зафіксували й у Сполучених Штатах Америки. Хвороба почала поширюватися із Китаю.

       

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      Теги: Випуск новин Ілля Кива Іран
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