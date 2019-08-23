Выпуск новостей за 16:00: Фильм "Домой" едет на Оскар. Извинения Разумкова

В выпуске новостей за 23 августа по состоянию на 16:00 – на Оскар-2020 от Украины поедет фильм "Домой". Весной он получил приз на Каннском кинофестивале, а на широкие экраны выйдет уже в сентябре. Дмитрий Разумков пообещал корреспондентам, что руководство "Слуги народа" обязательно будет реагировать на все оскорбления журналистов со стороны своих партийцев.

Также в выпуске: От должности вице-спикера в Верховной Раде отказались представители "Батькивщины", "Европейской Солидарности" и "Голоса". В Киеве президент Владимир Зеленский принял участие в торжественной церемонии поднятия желто-голубого флага в День Государственного флага Украины. Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Россией по обмену пленными продолжаются, их результаты будут уже скоро.

Источник: 24 канал