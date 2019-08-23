Випуск новин за 16:00: Фільм "Додому" їде на Оскар. Вибачення Разумкова

У випуску новин за 23 серпня станом на 16:00 – на Оскар-2020 від України поїде фільм "Додому". Навесні він отримав приз на Каннському кінофестивалі, а на широкі екрани вийде вже у вересні. Дмитро Разумков пообіцяв кореспондентам, що керівництво "Слуги народу" обов'язково реагуватиме на всі образи журналістів з боку своїх партійців.

Також у випуску: Від посади віце-спікера у Верховній Раді відмовились представники "Батьківщини", "Європейської Солідарності" і "Голосу". У Києві президент Володимир Зеленський взяв участь в урочистій церемонії підняття жовто-блакитного стягу до Дня Державного прапора України. Володимир Зеленський заявив, що переговори з Росією щодо обміну полоненими тривають, їх результати будуть вже незабаром.

Джерело: 24 канал