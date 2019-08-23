Випуск новин за 16:00: Фільм "Додому" їде на Оскар. Вибачення Разумкова
У випуску новин за 23 серпня станом на 16:00 – на Оскар-2020 від України поїде фільм "Додому". Навесні він отримав приз на Каннському кінофестивалі, а на широкі екрани вийде вже у вересні. Дмитро Разумков пообіцяв кореспондентам, що керівництво "Слуги народу" обов'язково реагуватиме на всі образи журналістів з боку своїх партійців.
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