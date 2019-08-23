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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВЕРХОВНА РАДА
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      Випуск новин за 16:00: Фільм "Додому" їде на Оскар. Вибачення Разумкова

      Випуск новин 38 Читать новость на русском

      У випуску новин за 23 серпня станом на 16:00 – на Оскар-2020 від України поїде фільм "Додому". Навесні він отримав приз на Каннському кінофестивалі, а на широкі екрани вийде вже у вересні. Дмитро Разумков пообіцяв кореспондентам, що керівництво "Слуги народу" обов'язково реагуватиме на всі образи журналістів з боку своїх партійців.

      Також у випуску:

      Від посади віце-спікера у Верховній Раді відмовились представники "Батьківщини", "Європейської Солідарності" і "Голосу".

      У Києві президент Володимир Зеленський взяв участь в урочистій церемонії підняття жовто-блакитного стягу до Дня Державного прапора України.

      Володимир Зеленський заявив, що переговори з Росією щодо обміну полоненими тривають, їх результати будуть вже незабаром.

      blog_ava
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      Теги: Дмитро Разумков Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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