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      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБИЕВ ВЕРХОВНАЯ РАДА
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      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБИЕВ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Выпуск новостей за 16:00: Гладковскому вручили подозрение. Рада приняла проект госбюджета

      Выпуск новостей 5 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 18 октября по состоянию на 16:00 – НАБУ сообщило о подозрении бывшему первому заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому. Верховная Рада приняла проект закона о государственном бюджете на 2020 год. За принятие в первом чтении проекта постановления №2000-п проголосовали 255 депутатов.

      Также в выпуске:

      Всю ночь в Днепре полицейские проводили спецоперацию – и наконец задержали подозреваемого в громком убийстве. Накануне вечером там расстреляли машину и убили водителя элитного внедорожника Mercedes.

      Незаконную надстройку в центре Киева начали демонтировать. Расположена она на историческом здании на Площади Независимости. Несколько дней там работали коммунальщики с полицией.

      Пятый день протестов в Барселоне. Протестующие заблокировали несколько подъездов к городу. В местном аэропорту отменены сотни рейсов.

      blog_ava
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      Теги: Верховная Рада Олег Гладковский НАБУ Бюджет Выпуск новостей
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