Выпуск новостей за 16:00: Гладковскому вручили подозрение. Рада приняла проект госбюджета

В выпуске новостей за 18 октября по состоянию на 16:00 – НАБУ сообщило о подозрении бывшему первому заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому. Верховная Рада приняла проект закона о государственном бюджете на 2020 год. За принятие в первом чтении проекта постановления №2000-п проголосовали 255 депутатов.

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