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      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБІЄВ ВЕРХОВНА РАДА
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      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБІЄВ ВЕРХОВНА РАДА

      Випуск новин за 16:00: Гладковському вручили підозру. Рада проголосувала проєкт держбюджету

      Випуск новин 9 Читать новость на русском

      У випуску новин за 18 жовтня станом на 16:00 – НАБУ повідомило про підозру колишньому першому заступнику секретаря РНБО Олегу Гладковському. Верховна Рада ухвалила проєкт закону про державний бюджет на 2020 рік. За прийняття у першому читанні проєкту постанови №2000-п проголосували 255 депутатів.

      Також у випуску:

      Всю ніч у Дніпрі поліцейські проводили спецоперацію - і нарешті затримали підозрюваного у гучному вбивстві. Напередодні ввечері там розстріляли автівку і вбили водія елітного позашляховика Mercedes.

      Незаконну надбудову в центрі Києва почали демонтувати. Розташована вона на історичному будинку на Майдані Незалежності. Кілька днів там працювали комунальники із поліцією.

      П'ятий день протестів у Барселоні. Протестувальники заблокували кілька під'їздів до міста. У місцевому аеропорту скасовані сотні рейсів.

      blog_ava
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      Теги: Олег Гладковський НАБУ Випуск новин Верховна Рада Бюджет
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