Выпуск новостей за 16:00: Грибы в вагоне "Укрзализныци". Задержание фальшивомонетчиков

В выпуске новостей за 4 ноября по состоянию на 16:00 – в поезде Запорожье – Бердянск пассажир наткнулся на странную находку. В комментариях люди возмутились качеством услуг государственного перевозчика. Преступная группа в Черновцах подделывала купюры, а за фальшивые деньги покупала машины и технику. Возглавлял формирование 19-летний местный житель.

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