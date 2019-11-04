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      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ
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      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ

      Выпуск новостей за 16:00: Грибы в вагоне "Укрзализныци". Задержание фальшивомонетчиков

      Выпуск новостей 2 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 4 ноября по состоянию на 16:00 – в поезде Запорожье – Бердянск пассажир наткнулся на странную находку. В комментариях люди возмутились качеством услуг государственного перевозчика. Преступная группа в Черновцах подделывала купюры, а за фальшивые деньги покупала машины и технику. Возглавлял формирование 19-летний местный житель.

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      Этим утром на окраине столицы легковушка Audi на еврономерах выехала на встречную полосу и врезалась во внедорожник BMW.

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      Теги: Выпуск новостей Укрзализниця
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