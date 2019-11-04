Випуск новин за 16:00: Гриби у вагоні "Укрзалізниці". Затримання фальшивомонетників

У випуску новин за 4 листопада станом на 16:00 – у поїзді Запоріжжя-Бердянськ пасажир натрапив на дивну знахідку. У коментарях люди обурились якістю послуг державного перевізника. Злочинна група у Чернівцях підробляла купюри, а за фальшиві гроші купувала автівки та техніку. Очолював формування 19-річний місцевий житель.

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