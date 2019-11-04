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      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ
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      Випуск новин за 16:00: Гриби у вагоні "Укрзалізниці". Затримання фальшивомонетників

      Випуск новин 36 Читать новость на русском

      У випуску новин за 4 листопада станом на 16:00 – у поїзді Запоріжжя-Бердянськ пасажир натрапив на дивну знахідку. У коментарях люди обурились якістю послуг державного перевізника. Злочинна група у Чернівцях підробляла купюри, а за фальшиві гроші купувала автівки та техніку. Очолював формування 19-річний місцевий житель.

      Також у випуску:

      В Одесі біля пляжу Ланжерон небайдужі врятували двох нетверезих плавців.

      Поліція В'єтнаму затримала вісьмох підозрюваних у загибелі 39 громадян цієї країни, тіла яких було знайдено тиждень тому в автоконтейнері в британському Ессексі.

      Цього ранку на околиці столиці легковик Audi на єврономерах виїхав на зустрічну смугу та врізався у позашляховик BMW.

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      Теги: Випуск новин Укрзалізниця
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