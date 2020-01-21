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      Выпуск новостей за 16:00: Импичмент Трампа. Панихида по погибшим "киборгам"

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      В выпуске новостей за 21 января по состоянию на 16:00 – начало форума в Давосе совпадает со стартом процесса импичмента Дональда Трампа в Сенате. Сегодня там возьмутся за рассмотрение дела по существу. В Михайловском Златоверхом соборе состоялась панихида по погибшим украинским защитникам Донецкого аэропорта и всех, кто погиб на Востоке Украины.

      Также в выпуске:

      Иран подтвердил, что сбил наш самолет с российского зенитно-ракетного комплекса. Там обнародовали второй отчет предварительного расследования катастрофы на борту МАУ.

      В швейцарском Давосе стартует юбилейный Всемирный экономический форум. А уже завтра там выступит с речью Владимир Зеленский.

      В результате вражеских обстрелов на Донбассе один украинский военный погиб, еще один – получил ранение.

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      Теги: Новости Украины Импичмент Трампа Донецкий аэропорт
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