Выпуск новостей за 16:00: Импичмент Трампа. Панихида по погибшим "киборгам"

В выпуске новостей за 21 января по состоянию на 16:00 – начало форума в Давосе совпадает со стартом процесса импичмента Дональда Трампа в Сенате. Сегодня там возьмутся за рассмотрение дела по существу. В Михайловском Златоверхом соборе состоялась панихида по погибшим украинским защитникам Донецкого аэропорта и всех, кто погиб на Востоке Украины.

Также в выпуске:

Иран подтвердил, что сбил наш самолет с российского зенитно-ракетного комплекса. Там обнародовали второй отчет предварительного расследования катастрофы на борту МАУ.

В швейцарском Давосе стартует юбилейный Всемирный экономический форум. А уже завтра там выступит с речью Владимир Зеленский.

В результате вражеских обстрелов на Донбассе один украинский военный погиб, еще один – получил ранение.