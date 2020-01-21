16:53
21 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Історична правда Путіна. Не "Вечірній Ургант", а "Вечірній Кіріл"
      Вєсті Кремля
      21:39, 20 січня
      Вєсті.UA: Релігійна община Тимошенко. Новий метод спілкування Киви
      Вєсті.UA
      19:36, 20 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК

      Випуск новин за 16:00: Імпічмент Трампа. Панахида за загиблими "кіборгами"

      25

      У випуску новин за 21 січня станом на 16:00 – початок форуму в Давосі збігається зі стартом процесу імпічмента Дональда Трампа в Сенаті. Сьогодні там візьмуться за розгляд справи по суті. У Михайлівському Золотоверхому соборі відбулась панахида за загиблими українськими захисниками Донецького аеропорту та усіх, хто загинув на Сході України.

      Також у випуску:

      Іран підтвердив, що збив наш літак з російського зенітно-ракетно комплексу. Там оприлюднили другий звіт попереднього розслідування катастрофи борту МАУ.

      У швейцарському Давосі стартує ювілейний Всесвітній економічний форум. А вже завтра там виступить із промовою Володимир Зеленський.

      Унаслідок ворожих обстрілів на Донбасі один український військовий загинув, ще один – зазнав поранення. 

      В Україні запрацював проєкт "Дія. Цифрова освіта": яка його мета
      сьогодні
      4716
      Теги: Донецький аеропорт Імпічмент Трампа Новини України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 15:39 Одіозного Онищенка судитимуть заочно: факти про олігарха-втікача
      Ірина Вихрущ 5804
      сьогодні , 15:30 Пташиний грип у людей: симптоми та шляхи зараження
      Анастасія Манюхіна 833
      20 січня , 17:12 Види камінів для дому: огляд сучасних елементів інтер’єру
      3360
      20 січня , 14:00 Як підготуватись до відпустки в екзотичній країні
      825
      сьогодні , 15:00 Самоспалення за Україну Олекси Гірника: "Хай живе Самостійна Соборна Українська держава"
      Блог Медіа 649
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук