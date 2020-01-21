Випуск новин за 16:00: Імпічмент Трампа. Панахида за загиблими "кіборгами"

У випуску новин за 21 січня станом на 16:00 – початок форуму в Давосі збігається зі стартом процесу імпічмента Дональда Трампа в Сенаті. Сьогодні там візьмуться за розгляд справи по суті. У Михайлівському Золотоверхому соборі відбулась панахида за загиблими українськими захисниками Донецького аеропорту та усіх, хто загинув на Сході України.

Також у випуску: Іран підтвердив, що збив наш літак з російського зенітно-ракетно комплексу. Там оприлюднили другий звіт попереднього розслідування катастрофи борту МАУ. У швейцарському Давосі стартує ювілейний Всесвітній економічний форум. А вже завтра там виступить із промовою Володимир Зеленський. Унаслідок ворожих обстрілів на Донбасі один український військовий загинув, ще один – зазнав поранення.