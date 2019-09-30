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      Выпуск новостей за 16:00: Иск Кличко. Отравление жителей многоэтажки

      Выпуск новостей 21 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 30 сентября по состоянию на 16:00 – целый подъезд многоэтажки эвакуировали в Черкассах. Жильцам дома стало плохо после дезинсекции подвала. МЧС в специальных костюмах проверяют все квартиры. Мэр Киева Виталий Кличко судится с Кабмином, премьер-министром Алексеем Гончаруком и руководителем Офиса президента Андреем Богданом из-за увольнения его с должности председателя КГГА.

      Также в выпуске:

      Гончарук заявил, что бюджет может получить 2,5 миллиарда гривен, если игровой бизнес станет легальным.

      Персонал Одесского центра реабилитации детей игнорировал жалобы 14-летней подопечной на плохое самочувствие, у нее подозрение на внутреннее кровотечение.

      Луценко сказал, что оснований для расследования в отношении Байдена и его сына – в Украине нет.

       

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      Теги: Новости Черкасс Кабинет Министров Украины Виталий Кличко Андрей Богдан Алексей Гончарук Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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