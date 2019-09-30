Выпуск новостей за 16:00: Иск Кличко. Отравление жителей многоэтажки

В выпуске новостей за 30 сентября по состоянию на 16:00 – целый подъезд многоэтажки эвакуировали в Черкассах. Жильцам дома стало плохо после дезинсекции подвала. МЧС в специальных костюмах проверяют все квартиры. Мэр Киева Виталий Кличко судится с Кабмином, премьер-министром Алексеем Гончаруком и руководителем Офиса президента Андреем Богданом из-за увольнения его с должности председателя КГГА.

Также в выпуске: Гончарук заявил, что бюджет может получить 2,5 миллиарда гривен, если игровой бизнес станет легальным. Персонал Одесского центра реабилитации детей игнорировал жалобы 14-летней подопечной на плохое самочувствие, у нее подозрение на внутреннее кровотечение. Луценко сказал, что оснований для расследования в отношении Байдена и его сына – в Украине нет.

Источник: 24 канал