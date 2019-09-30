Выпуск новостей за 16:00: Иск Кличко. Отравление жителей многоэтажки
В выпуске новостей за 30 сентября по состоянию на 16:00 – целый подъезд многоэтажки эвакуировали в Черкассах. Жильцам дома стало плохо после дезинсекции подвала. МЧС в специальных костюмах проверяют все квартиры. Мэр Киева Виталий Кличко судится с Кабмином, премьер-министром Алексеем Гончаруком и руководителем Офиса президента Андреем Богданом из-за увольнения его с должности председателя КГГА.
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