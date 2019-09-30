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      ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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      Випуск новин за 16:00: Позов Кличка. Отруєння мешканців багатоповерхівки

      Випуск новин 3 Читать новость на русском

      У випуску новин за 30 вересня станом на 16:00 – цілий під'їзд багатоповерхівки евакуювали в Черкасах. Мешканцям будинку стало зле після дезінсекції підвалу. Надзвичайники у спеціальних костюмах перевіряють усі квартири. Мер Києва Віталій Кличко позивається до Кабміну, прем’єр-міністра Олексія Гончарука і керівника Офісу президента Андрія Богдана через звільнення його з посади голови КМДА.

      Також у випуску:

      Гончарук заявив, що бюджет може отримати 2,5 мільярда гривень, якщо ігровий бізнес стане легальним.

      Персонал Одеського центру реабілітації дітей ігнорував скарги 14-річної підопічної на погане самопочуття, в неї підозра на внутрішню кровотечу.

      Луценко сказав, що підстав для розслідування щодо Байдена та його сина – в Україні немає.

       

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      Теги: Випуск новин Кабінет Міністрів України Олексій Гончарук Андрій Богдан Віталій Кличко Новини Черкас
      Джерело: 24 канал
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