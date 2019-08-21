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      Выпуск новостей за 16:00: История украинского воина. Возвращение Терновского

      Выпуск новостей 29 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 21 августа по состоянию на 16:00 – 24 канал показывает серию сюжетов об украинских героях. В этом выпуске – о военном из Харькова Борисе Рябухе, который учился на войне и сейчас передает знания своим ученикам. В Украину вернулся ранее незаконно осужденный в России активист "Правого сектора" Роман Терновский. После двух лет тюрьмы он вышел на свободу и уже вернулся домой.

      Также в выпуске:

      В Черкассах посреди города уже несколько недель горит свалка на заброшенном военном полигоне.

      Генеральная репетиция шествия: 22 августа на Крещатике в 19:30 соберутся военные, музыканты и 5 оркестров.

      В Верховной раде полным ходом идет подготовка к присяге народных избранников.

      blog_ava
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      Теги: Выпуск новостей Украина – Россия Украинцы в плену РФ Война на Донбассе Вооруженные силы Украины
      Источник: 24 канал
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