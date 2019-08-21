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      УКРАЇНЦІ В ПОЛОНІ РФ ВЕРХОВНА РАДА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      УКРАЇНЦІ В ПОЛОНІ РФ ВЕРХОВНА РАДА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Випуск новин за 16:00: Історія українського воїна. Повернення Терновського

      Випуск новин 29 Читать новость на русском

      У випуску новин за 21 серпня станом на 16:00 – 24 канал показує серію сюжетів про українських героїв. в цьому випуску – про військового з Харкова Бориса Рябуху, який вчився на війни і нині передає знання своїм учням. В Україну повернувся раніше незаконно засуджений у Росії активіст "Правого сектору" Роман Терновський. Після двох років тюрми він вийшов на волю і вже повернувся додому.

      Також у випуску:

      У Черкасах посеред міста уже декілька тижнів палає сміттєзвалище на занедбаному військовому полігоні.

      Генеральна репетиція ходи: 22 серпня на Хрещатику о 19:30 зберуться військові, музиканти та 5 оркестрів.

      У Верховній раді повним ходом триває підготовка до присяги народних обранців.

      blog_ava
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      Теги: Україна – Росія Українці в полоні РФ Війна на Донбасі Випуск новин Збройні сили України
      Джерело: 24 канал
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