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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Выпуск новостей за 16:00: Избиение ребенка в Виннице. Мировой рекорд украинцев

      Выпуск новостей 1 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 28 января по состоянию на 16:00 – в Винницкой области маленький мальчик попал в больницу с черепно-мозговой травой и многочисленными гематомами. Привез малыша к медикам отец. Он, подозревают следователи, поиздевался над сыном. Елена Костевич и Олег Омельчук установили мировой рекорд в Мюнхене в стрельбе из пневматического оружия.

      Также в выпуске:

      Спасатели нашли тело туриста, которого накрыло лавиной на Закарпатье.

      Украинский музыкант Святослав Вакарчук официально заявил, что решил не баллотироваться на пост президента в 2019 году.

      К выборам готовятся и в полиции – на каждом участке будут дежурить по 2 полицейских.

      Теги: Дети и несовершеннолетние Выпуск новостей Винница Рекорды
      Источник: 24 канал
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