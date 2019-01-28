Выпуск новостей за 16:00: Избиение ребенка в Виннице. Мировой рекорд украинцев

В выпуске новостей за 28 января по состоянию на 16:00 – в Винницкой области маленький мальчик попал в больницу с черепно-мозговой травой и многочисленными гематомами. Привез малыша к медикам отец. Он, подозревают следователи, поиздевался над сыном. Елена Костевич и Олег Омельчук установили мировой рекорд в Мюнхене в стрельбе из пневматического оружия.

Также в выпуске: Спасатели нашли тело туриста, которого накрыло лавиной на Закарпатье. Украинский музыкант Святослав Вакарчук официально заявил, что решил не баллотироваться на пост президента в 2019 году. К выборам готовятся и в полиции – на каждом участке будут дежурить по 2 полицейских.