Випуск новин за 16:00: Побиття дитини у Вінниці. Світовий рекорд українців

У випуску новин за 28 січня станом на 16:00 – на Вінниччині маленький хлопчик потрапив у лікарню з черепно-мозковою травою та численними гематомами. Привіз малюка до медиків батько. Він же, підозрюють слідчі, познущався над сином. Олена Костевич та Олег Омельчук встановили світовий рекорд у Мюнхені у стрільбі з пневматичної зброї.

Також у випуску: Рятувальники знайшли тіло туриста, якого накрило лавиною на Закарпатті. Український музикант Святослав Вакарчук офіційно заявив, що вирішив не балотуватися на посаду президента у 2019 році. До виборів готуються і в поліції – на кожній дільниці чергуватиме по 2 поліцейських.