Випуск новин за 16:00: Побиття дитини у Вінниці. Світовий рекорд українців
У випуску новин за 28 січня станом на 16:00 – на Вінниччині маленький хлопчик потрапив у лікарню з черепно-мозковою травою та численними гематомами. Привіз малюка до медиків батько. Він же, підозрюють слідчі, познущався над сином. Олена Костевич та Олег Омельчук встановили світовий рекорд у Мюнхені у стрільбі з пневматичної зброї.
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Джерело: 24 канал
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