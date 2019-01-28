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      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Випуск новин за 16:00: Побиття дитини у Вінниці. Світовий рекорд українців

      Випуск новин 17 Читать новость на русском

      У випуску новин за 28 січня станом на 16:00 – на Вінниччині маленький хлопчик потрапив у лікарню з черепно-мозковою травою та численними гематомами. Привіз малюка до медиків батько. Він же, підозрюють слідчі, познущався над сином. Олена Костевич та Олег Омельчук встановили світовий рекорд у Мюнхені у стрільбі з пневматичної зброї.

      Також у випуску: 

      Рятувальники знайшли тіло туриста, якого накрило лавиною на Закарпатті.

      Український музикант Святослав Вакарчук офіційно заявив, що вирішив не балотуватися на посаду президента у 2019 році.

      До виборів готуються і в поліції – на кожній дільниці чергуватиме по 2 поліцейських.

      Теги: Діти і неповнолітні Випуск новин Вінниця Рекорди
      Джерело: 24 канал
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