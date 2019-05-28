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      МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
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      МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Выпуск новостей за 16:00: Изменение места голосования. Непогода на Закарпатье

      Выпуск новостей 25 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 28 мая по состоянию на 16:00 – украинцы, которые будут голосовать не по месту регистрации, теряют возможность выбрать кандидата по мажоритарному округу. Уровень воды в реках Закарпатья достиг рекордного показателя за последние 20 лет. Убытки от непогоды оценили в 150 миллионов гривен.

      Также в выпуске:

      Государственное бюро расследований взялось за бунт в Одесской колонии. Дело расследуется по факту служебной халатности работников тюрьмы.

      В Украину вернулись 5 из 22 моряков задержанного в Египте танкера Sea Shark.

      24 украинских моряка, заключенные Россией, в дальнейшем будут оставаться под арестом.

      Штат Оклахома, что в США, ударило смертельное торнадо, в результате стихия унесла жизни двух человек.

      blog_ava
      Сильные грозы и ветер накроют Украину: в каких областях ждать непогоду
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      Теги: Новости Закарпатья Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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