Выпуск новостей за 16:00: Изменение места голосования. Непогода на Закарпатье
В выпуске новостей за 28 мая по состоянию на 16:00 – украинцы, которые будут голосовать не по месту регистрации, теряют возможность выбрать кандидата по мажоритарному округу. Уровень воды в реках Закарпатья достиг рекордного показателя за последние 20 лет. Убытки от непогоды оценили в 150 миллионов гривен.
Также в выпуске:
Государственное бюро расследований взялось за бунт в Одесской колонии. Дело расследуется по факту служебной халатности работников тюрьмы.
В Украину вернулись 5 из 22 моряков задержанного в Египте танкера Sea Shark.
24 украинских моряка, заключенные Россией, в дальнейшем будут оставаться под арестом.
Штат Оклахома, что в США, ударило смертельное торнадо, в результате стихия унесла жизни двух человек.
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии