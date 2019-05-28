Выпуск новостей за 16:00: Изменение места голосования. Непогода на Закарпатье

В выпуске новостей за 28 мая по состоянию на 16:00 – украинцы, которые будут голосовать не по месту регистрации, теряют возможность выбрать кандидата по мажоритарному округу. Уровень воды в реках Закарпатья достиг рекордного показателя за последние 20 лет. Убытки от непогоды оценили в 150 миллионов гривен.

Также в выпуске: Государственное бюро расследований взялось за бунт в Одесской колонии. Дело расследуется по факту служебной халатности работников тюрьмы. В Украину вернулись 5 из 22 моряков задержанного в Египте танкера Sea Shark. 24 украинских моряка, заключенные Россией, в дальнейшем будут оставаться под арестом. Штат Оклахома, что в США, ударило смертельное торнадо, в результате стихия унесла жизни двух человек.

Источник: 24 канал