Випуск новин за 16:00: Зміна місця голосування. Негода на Закарпатті

У випуску новин за 28 травня станом на 16:00 – українці, які голосуватимуть не за місцем реєстрації, втрачають можливість обрати кандидата з мажоритарного округу. Рівень води на Закарпатті в річках сягнув рекордного показника за останні 20 років. Збитки від негоди оцінили у 150 мільйонів гривень.

Також у випуску: Державне бюро розслідувань взялося за бунт в Одеській колонії. Справу розслідують за фактом службової недбалості працівників в'язниці. До України повернулися 5 з 22 моряків затриманого в Єгипті танкера Sea Shark. 24 українських моряків, які ув'язнені Росією, надалі залишатимуться під арештом. Штат Оклахома, що у США, вдарило смертельне торнадо, в результаті стихія забрала життя двох людей.

Джерело: 24 канал