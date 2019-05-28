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      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      Випуск новин за 16:00: Зміна місця голосування. Негода на Закарпатті

      Випуск новин 21 Читать новость на русском

      У випуску новин за 28 травня станом на 16:00 – українці, які голосуватимуть не за місцем реєстрації, втрачають можливість обрати кандидата з мажоритарного округу. Рівень води на Закарпатті в річках сягнув рекордного показника за останні 20 років. Збитки від негоди оцінили у 150 мільйонів гривень.

      Також у випуску:

      Державне бюро розслідувань взялося за бунт в Одеській колонії. Справу розслідують за фактом службової недбалості працівників в'язниці.

      До України повернулися 5 з 22 моряків затриманого в Єгипті танкера Sea Shark.

      24 українських моряків, які ув'язнені Росією, надалі залишатимуться під арештом.

      Штат Оклахома, що у США, вдарило смертельне торнадо, в результаті стихія забрала життя двох людей.

      blog_ava
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      Теги: Випуск новин Новини Закарпаття
      Джерело: 24 канал
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