Выпуск новостей за 16:00: Изменение места голосования. Потери у боевиков

В выпуске новостей за 10 апреля по состоянию на 16:00 – украинцы штурмуют отделы регистрации избирателей. Если перед первым туром, чтобы изменить место голосования украинцы имели более двух месяцев, то на этот раз только неделю. Накануне украинские силы ликвидировали предателя из Горловки Андрея Манченко и наемника-снайпера из Сибири с позывным "Якут".

Также в выпуске: В Израиле две партии получили почти равное количество мандатов. В Варшаве польский таксист плюнул в лицо украинскому водителю и обругал его. Петр Порошенко снова будет сдавать анализы.

Источник: 24 канал