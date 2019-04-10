Випуск новин за 16:00: Зміна місця голосування. Втрати у бойовиків

У випуску новин за 10 квітня станом на 16:00 – українці штурмують відділи реєстрації виборців. Якщо перед першим туром, щоб змінити місце голосування українці мали більше двох місяців, то цього разу тільки тиждень. Напередодні українські сили ліквідували зрадника з Горлівки Андрія Манченка та найманця-снайпера з Сибіру з позивним Якут.

Також у випуску: В Ізраїлі дві партії отримали майже рівну кількість мандатів. У Варшаві польський таксист плюнув в обличчя українському водієві та облаяв його. Петро Порошенко знову здаватиме аналізи.

Джерело: 24 канал