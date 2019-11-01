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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО
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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Выпуск новостей за 16:00: Изоляция интернета в РФ. Уголовное производство против Федыны

      Выпуск новостей Читати новину українською

      В выпуске новостей за 1 ноября по состоянию на 16:00 – Россия изолирует свой сегмент интернета. С сегодняшнего дня закон о суверенном рунете обязывает российских провайдеров устанавливать специальное оборудование Роскомнадзора. Еще одна депутат стала фигурантом уголовного производства. В Генпрокуратуре открыли дело против народного депутата Софии Федыны и волонтера Маруси Зверобий.

      Также в выпуске:

      Первое ноября – как раз такой дедлайн для правоохранителей, а точнее, для нового Генерального прокурора, установил президент Украины.

      Следующий обмен пленными готовится. Но он будет более чувствительным. Об этом сообщил министр иностранных дел. Сейчас работают над списками.

      Количество заболеваний дифтерией в Украине растет. В 2019 году уже зарегистрировали 21 случай, 15 из них – в Ужгороде.

      blog_ava
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      Теги: Новости России София Федина Выпуск новостей
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