Выпуск новостей за 16:00: Изоляция интернета в РФ. Уголовное производство против Федыны

В выпуске новостей за 1 ноября по состоянию на 16:00 – Россия изолирует свой сегмент интернета. С сегодняшнего дня закон о суверенном рунете обязывает российских провайдеров устанавливать специальное оборудование Роскомнадзора. Еще одна депутат стала фигурантом уголовного производства. В Генпрокуратуре открыли дело против народного депутата Софии Федыны и волонтера Маруси Зверобий.

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Количество заболеваний дифтерией в Украине растет. В 2019 году уже зарегистрировали 21 случай, 15 из них – в Ужгороде.