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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО
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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Випуск новин за 16:00: Ізолювання інтернету в РФ. Кримінальне провадження проти Федини

      Випуск новин 36 Читать новость на русском

      У випуску новин за 1 листопада станом на 16:00 – Росія ізолює свій сегмент інтернету. Від сьогодні закон про суверенний рунет зобов'язує російських провайдерів встановлювати спеціальне обладнання Роскомнагляду. Ще одна депутатка стала фігурантом кримінального провадження. У Генпрокуратурі відкрили справу проти народної депутатки Софії Федини та волонтерки Марусі Звіробій.

      Також у випуску:

      Перше листопада – саме такий дедлайн для правоохоронців, а точніше, для нового Генерального прокурора, встановив президент України.

      Наступний обмін полоненими готується. Але він буде більш чутливим. Про це повідомив міністр закордонних справ. Зараз працюють над списками.

      Кількість захворювань на дифтерію в Україні зростає. У 2019 році вже зареєстрували 21 випадок, 15 з них – в Ужгороді.

      blog_ava
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      Теги: Новини Росії Випуск новин Софія Федина
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