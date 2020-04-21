Выпуск новостей за 16:00: Изоляция села на Луганщине. Рассмотрение "антиколомойского" закона

В выпуске новостей за 21 апреля по состоянию на 16:00 – целое село изолировали на Луганщине из-за вспышки коронавируса. Об этом заявил заместитель начальника полиции области Юрий Слухаенко. 200 поправок к так называемому "антиколомойскому" закону рассмотрели и утвердили в профильном комитете, осталось еще свыше 16 тысяч депутатских предложений.

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