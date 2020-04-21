Випуск новин за 16:00: Ізоляція села на Луганщині. Розгляд "антиколомойського" закону у комітеті
У випуску новин за 21 квітня станом на 16:00 – ціле село ізолювали на Луганщині через спалах коронавірусу. Про це заявив заступник начальника поліції області Юрій Слухаєнко. 200 поправок до так званого "антиколомойського" закону розглянули та затвердили у профільному комітеті, залишилося ще понад 16 тисяч депутатських пропозицій.
Також у випуску:
Місто Подільськ на Одещині ізолюють через масові випадки коронавірусу.
Карантин в Україні можуть продовжити щонайменше до 12 травня. Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Через падіння ціни на нафту та карантин російські компанії вимушені продавати бензин у збиток. Про це повідомили експерти з агентства "Аналітика товарних ринків".
Півтори тисячі людей за добу захворіли на коронавірус у сусідній Білорусі. Натепер там налічується понад 6 тисяч хворих. Пів сотні – померли.
Жителі Нью-Йорка подали до суду на Всесвітню організацію охорони здоров'я. Серед позивачів є навіть один лікар. ВООЗ звинувачують у нібито приховуванні пандемії коронавірусу.
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