Выпуск новостей за 16:00: Этапы инаугурации Зеленского. Украинское кино в Каннах

В выпуске за 17 мая по состоянию на 16:00 – торжественная инаугурация президента Украины состоится 20 мая в 10:00. Символы власти, в частности булаву и гербовую печать, Владимиру Зеленскому вручит новоизбранная глава Конституционного суда Наталья Шаптала. На лазурном побережье в Каннах начал работу Украинский павильон. В рамках международного кинофестиваля на отечественном "творческом островке".

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Верховная Рада осталась без коалиции. Она должна сформироваться в течение 30 дней. В это время Владимир Зеленский не будет иметь законных прав для роспуска.

С должности решил уйти министр иностранных дел Павел Климкин. Заявление подаст уже новому Президенту 20 мая.

Российские кадровые военные зашли в оккупированный Донецк. Об этом говорят защитники украинской Марьинки.