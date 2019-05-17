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      КОАЛИЦИЯ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
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      КОАЛИЦИЯ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Выпуск новостей за 16:00: Этапы инаугурации Зеленского. Украинское кино в Каннах

      Выпуск новостей 24 Читати новину українською

      В выпуске за 17 мая по состоянию на 16:00 – торжественная инаугурация президента Украины состоится 20 мая в 10:00. Символы власти, в частности булаву и гербовую печать, Владимиру Зеленскому вручит новоизбранная глава Конституционного суда Наталья Шаптала. На лазурном побережье в Каннах начал работу Украинский павильон. В рамках международного кинофестиваля на отечественном "творческом островке".

      Также в выпуске:

      Верховная Рада осталась без коалиции. Она должна сформироваться в течение 30 дней. В это время Владимир Зеленский не будет иметь законных прав для роспуска.

      С должности решил уйти министр иностранных дел Павел Климкин. Заявление подаст уже новому Президенту 20 мая.

      Российские кадровые военные зашли в оккупированный Донецк. Об этом говорят защитники украинской Марьинки.

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      Теги: Владимир Зеленский Инаугурация Зеленского Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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