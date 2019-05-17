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      КОАЛІЦІЯ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
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      Випуск новин за 16:00: Етапи інавгурації Зеленського. Українське кіно в Каннах

      Випуск новин 45 Читать новость на русском

      У випуску новин за 17 травня станом на 16:00 – урочиста інавгурація президента України відбудеться 20 травня о 10:00. Символи влади, зокрема булаву і гербову печатку, Володимиру Зеленському вручить новообрана голова Конституційного суду Наталя Шаптала. На лазуровому узбережжі в Каннах розпочав роботу Український павільйон. У рамках міжнародного кінофестивалю на вітчизняному "мистецькому острівці".

      Також у випуску:

      Верховна Рада залишилась без коаліції. Вона має сформуватися упродовж 30 днів. В цей час Володимир Зеленський не матиме законних прав для розпуску.

      З посади вирішив піти міністр закордонних справ Павло Клімкін. Заяву подасть уже новому Президенту 20 травня.

      Російські кадрові військові зайшли до окупованого Донецька. Про це кажуть захисники української Мар'їнки.

      blog_ava
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      Теги: Володимир Зеленський Інавгурація Зеленського Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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