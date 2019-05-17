Випуск новин за 16:00: Етапи інавгурації Зеленського. Українське кіно в Каннах

У випуску новин за 17 травня станом на 16:00 – урочиста інавгурація президента України відбудеться 20 травня о 10:00. Символи влади, зокрема булаву і гербову печатку, Володимиру Зеленському вручить новообрана голова Конституційного суду Наталя Шаптала. На лазуровому узбережжі в Каннах розпочав роботу Український павільйон. У рамках міжнародного кінофестивалю на вітчизняному "мистецькому острівці".

Також у випуску:

Верховна Рада залишилась без коаліції. Вона має сформуватися упродовж 30 днів. В цей час Володимир Зеленський не матиме законних прав для розпуску.

З посади вирішив піти міністр закордонних справ Павло Клімкін. Заяву подасть уже новому Президенту 20 травня.

Російські кадрові військові зайшли до окупованого Донецька. Про це кажуть захисники української Мар'їнки.