Выпуск новостей за 16:00: Эвакуация в Чернобыльской зоне. Карта нарушений самоизоляции

В выпуске новостей за 9 апреля по состоянию на 16:00 – из-за пожара в Чернобыльской зоне полиция эвакуировала самоселов. Правоохранители вывезли местных жителей из деревни Полесское, чтобы уберечь людей от опасного дыма и радиации. В Министерстве цифровой трансформации показали, в каких регионах чаще всего не соблюдают режим карантина. Больше всего нарушителей – в Киеве и области.

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В Совбезе ООН напомнили России о ее обязанности сотрудничать с Международной следственной группой, расследующей дело о сбитии самолета рейса МН17. Об этом говорится в обращении, которое подписали Германия, Франция, Бельгия, Эстония и Польша.

Российские наемники обстреляли окрестности Хутора Вольный. Вражеский гранатометный снаряд разорвался прямо во дворе местной жительницы. Осколки пробили окна и кровлю дома. К счастью, никто из гражданских не пострадал.

Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова заявила, что 2 украинских политзаключенных в России и Крыму находятся в критическом состоянии. Говорится о незаконно удерживаемых Владимире Дудко и Владимире Якименко.

Ученые из университета Джорджа Вашингтона разработали первую в мире 3D-модель процесса заражения COVID-19. Для ее создания они использовали компьютерную томограмму легких инфицированного человека.