Випуск новин за 16:00: Евакуація в Чорнобильській зоні. Мапа порушень самоізоляції

У випуску новин за 9 квітня станом на 16:00 – через пожежу в Чорнобильській зоні поліція евакуювала самоселів. Правоохоронці вивезли місцевих жителів із поселення Поліське, аби вберегти людей від небезпечного диму та радіації. У Міністерстві цифрової трансформації показали, у яких регіонах найчастіше не дотримуються режиму карантину. Найбільше порушників – у Києві та області.

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У Радбезі ООН нагадали Росії про її обов'язок співпрацювати з Міжнародною слідчою групою, яка розслідує справу про збиття літака рейсу МН17. Про це йдеться у зверненні, яке підписали Німеччина, Франція, Бельгія, Естонія та Польща.

Російські найманці обстрілял околиці Хутора Вільний. Ворожий гранатометний заряд розірвався просто на подвір'ї місцевої жительки. Осколки пробили вікна та покрівлю будинку. На щастя, ніхто з цивільних не постраждав.

Уповноважена з прав людини Людмила Денісова заявила, що 2 українських політв'язнів у Росії та Криму перебувають у критичному стані. Мовиться про незаконно утримуваних Володимира Дудку та Володимира Якименка.

Вчені з університету Джорджа Вашингтона розробили першу у світі 3D-модель процесу зараження COVID-19. Для її створення вони використали комп'ютерну томограму легенів інфікованого чоловіка.