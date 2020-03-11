Выпуск новостей за 16:00: Карантин в Украине. Новый министр обороны
В выпуске новостей за 11 марта по состоянию на 16:00 – в Украине до 3 апреля ввели карантин. Такое решение было принято на заседании Кабинета министров. Владимир Зеленский представил руководящему составу Минобороны нового руководителя ведомства. Им стал Андрей Таран.
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