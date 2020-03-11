Випуск новин за 16:00: Карантин в Україні. Новий міністр оборони
У випуску новин за 11 березня станом на 16:00 – в Україні до 3 квітня запровадили карантин. Таке рішення ухвалили на засіданні Кабінету міністрів. Володимир Зеленський представив керівному складу Міноборони нового керівника відомства. Ним став Андрій Таран.
Також у випуску:
У Києві невідомі розстріляли автівку, власник якої неправильно припаркувався.
Гривня за добу впала на 39 копійок щодо долара.
В Мінську Андрій Єрмак та Дмитро Козак мають обговорити наступний етап обміну полоненими.
У Словаччині заарештували 12 суддів.
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