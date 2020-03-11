Випуск новин за 16:00: Карантин в Україні. Новий міністр оборони

У випуску новин за 11 березня станом на 16:00 – в Україні до 3 квітня запровадили карантин. Таке рішення ухвалили на засіданні Кабінету міністрів. Володимир Зеленський представив керівному складу Міноборони нового керівника відомства. Ним став Андрій Таран.

Також у випуску: У Києві невідомі розстріляли автівку, власник якої неправильно припаркувався. Гривня за добу впала на 39 копійок щодо долара. В Мінську Андрій Єрмак та Дмитро Козак мають обговорити наступний етап обміну полоненими. У Словаччині заарештували 12 суддів.