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      Выпуск новостей за 16:00: Коронавирус в Крищенко. Отставка заместителя генпрокурора

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 27 марта по состоянию на 16:00 – коронавирус обнаружили и у главы полиции Киева Андрея Крищенко. Об этом в фейсбуке сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. На отставку заместителя генпрокурора Виктора Трепака уже отреагировала сама генеральный прокурор Ирина Венедиктова. Говорит – это его личное решение и никакого реванша в этом нет.

      Также в выпуске

      В Киеве для медиков увеличили количество маршрутов наземного транспорта.

      27 марта ночью Украина полностью закрывает государственную границу.

      Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом.

      Теги: Полиция Коронавирус в Украине Выпуск новостей
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