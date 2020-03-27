Выпуск новостей за 16:00: Коронавирус в Крищенко. Отставка заместителя генпрокурора

В выпуске новостей за 27 марта по состоянию на 16:00 – коронавирус обнаружили и у главы полиции Киева Андрея Крищенко. Об этом в фейсбуке сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. На отставку заместителя генпрокурора Виктора Трепака уже отреагировала сама генеральный прокурор Ирина Венедиктова. Говорит – это его личное решение и никакого реванша в этом нет.

Также в выпуске В Киеве для медиков увеличили количество маршрутов наземного транспорта. 27 марта ночью Украина полностью закрывает государственную границу. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом.