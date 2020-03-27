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      Випуск новин за 16:00: Коронавірус у Крищенка. Відставка заступника генпрокурора

      Випуск новин -

      У випуску новин за 27 березня станом на 16:00 – коронавірус виявили і в очільника поліції Києва Андрія Крищенка. Про це у фейсбуці повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. На відставку заступника генпрокурора Віктора Трепака вже відреагувала сама генеральний прокурор Ірина Венедіктова. Каже – це його особисте рішення і ніякого реваншу в цьому немає.

      Також у випуску

      В Києві для медиків збільшили кількість маршрутів наземного транспорту.

      27 березня вночі Україна повністю закриває державний кордон.

      Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заразився коронавірусом.

      Теги: Поліція Коронавірус в Україні Випуск новин
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