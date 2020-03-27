Випуск новин за 16:00: Коронавірус у Крищенка. Відставка заступника генпрокурора

У випуску новин за 27 березня станом на 16:00 – коронавірус виявили і в очільника поліції Києва Андрія Крищенка. Про це у фейсбуці повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. На відставку заступника генпрокурора Віктора Трепака вже відреагувала сама генеральний прокурор Ірина Венедіктова. Каже – це його особисте рішення і ніякого реваншу в цьому немає.

Також у випуску В Києві для медиків збільшили кількість маршрутів наземного транспорту. 27 березня вночі Україна повністю закриває державний кордон. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заразився коронавірусом.