Выпуск новостей за 16:00: Коронавирус в Украине. Ситуация на передовой

В выпуске новостей за 6 марта по состоянию на 16:00 – в Украине госпитализированы 7 человек с подозрением на коронавирус. Смертельную болезнь заподозрили у женщины из Краматорска, которая недавно вернулась из Таиланда. Результаты обнародуют уже сегодня. На передовой огонь не прекращается. За прошедшие сутки в результате вражеских обстрелов один военный получил ранения, еще двое – контузии.

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Депутат от "ОПЗЖ" Олег Волошин в конце февраля во Франции встречался с депутатом Жаном-Люком Рейтцером, у которого обнаружили вирус.

Крупный пожар вспыхнул в палестинском лагере для беженцев.

После увольнения Руслана Рябошапки, заявление об отставке написал и его первый заместитель Виталий Касько.

Из-за угрозы распространения коронавируса, на Буковине от сегодня вынужденные каникулы. Карантин ввели по всей Черновицкой области до 22 марта.

Одного из главарей батальона "Сомали" "Гиви" ликвидировала 20-летняя девушка и по совместительству агент СБУ. Она заложила взрывчатку в кабинете Миши Толстых 3 года назад.