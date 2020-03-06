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      Выпуск новостей за 16:00: Коронавирус в Украине. Ситуация на передовой

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 6 марта по состоянию на 16:00 – в Украине госпитализированы 7 человек с подозрением на коронавирус. Смертельную болезнь заподозрили у женщины из Краматорска, которая недавно вернулась из Таиланда. Результаты обнародуют уже сегодня. На передовой огонь не прекращается. За прошедшие сутки в результате вражеских обстрелов один военный получил ранения, еще двое – контузии.

      Также в выпуске:

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      Теги: Война на Донбассе Новости Черновцов Выпуск новостей
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