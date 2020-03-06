Випуск новин за 16:00: Коронавірус в Україні. Ситуація на передовій

У випуску новин за 6 березня станом на 16:00 – в Україні госпіталізували 7 людей з підозрою на коронавірус. Смертельну недугу запідозрили у жінки з Краматорська, яка нещодавно повернулася з Таїланду. Результати оприлюднять вже сьогодні. На передовій вогонь не припиняється. Минулої доби внаслідок ворожих обстрілів один військовий зазнав поранення, ще двоє – контузії.

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Депутат від "ОПЗЖ" Олег Волошин наприкінці лютого у Франції зустрічався з депутатом Жаном-Люком Рейтцером, у якого виявили вірус.

Масштабна пожежа спалахнула у палестинському таборі для біженців.

Після звільнення Руслана Рябошапки, заяву про відставку написав і його перший заступник Віталій Касько.

Через загрозу поширення коронавірусу, на Буковині від сьогодні вимушені канікули. Карантин запровадили по всій Чернівецькій області до 22 березня.

Одного з ватажків батальйону "Сомалі" "Гіві" ліквідувала 20-річна дівчина і за сумісництвом агентка СБУ. Вона заклала вибухівку в кабінеті Міши Толстих 3 роки тому.