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      ВОДА В КРИМУ КОРОНАВІРУС В УКРАЇНІ РУСЛАН РЯБОШАПКА НОВИЙ УРЯД ШМИГАЛЯ
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      Випуск новин за 16:00: Коронавірус в Україні. Ситуація на передовій

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску новин за 6 березня станом на 16:00 – в Україні госпіталізували 7 людей з підозрою на коронавірус. Смертельну недугу запідозрили у жінки з Краматорська, яка нещодавно повернулася з Таїланду. Результати оприлюднять вже сьогодні. На передовій вогонь не припиняється. Минулої доби внаслідок ворожих обстрілів один військовий зазнав поранення, ще двоє – контузії.

      Також у випуску:

      У новому уряді хочуть подавати воду в Крим. Таку заяву зробив новопризначений прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Верховній Раді.

      Депутат від "ОПЗЖ" Олег Волошин наприкінці лютого у Франції зустрічався з депутатом Жаном-Люком Рейтцером, у якого виявили вірус.

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      Через загрозу поширення коронавірусу, на Буковині від сьогодні вимушені канікули. Карантин запровадили по всій Чернівецькій області до 22 березня.

      Одного з ватажків батальйону "Сомалі" "Гіві" ліквідувала 20-річна дівчина і за сумісництвом агентка СБУ. Вона заклала вибухівку в кабінеті Міши Толстих 3 роки тому.

      Останні новини про коронавірус в Україні: 9 підозр на захворювання не підтвердились
      сьогодні
      Теги: Новини Чернівців Війна на Донбасі Випуск новин
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