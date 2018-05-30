Выпуск новостей за 16:00: Кто готовил убийство Бабченко. Обстрел миссии ОБСЕ
В выпуске новостей за 30 мая по состоянию на 16:00 – в полиции сообщили, что убийство российского журналиста Аркадия Бабченко готовила группа лиц, вероятно, профессионалов. Российские оккупационные войска из минометов обстреляли миссию ОБСЕ на Донбассе.
Также в выпуске:
Телеканал "Интер" будет транслировать Чемпионат мира по футболу, который состоится в России.
В Москве на месте убийства Бориса Немцова почтили память Аркадия Бабченко.
Глава МИД Павел Климкин заявил, что политические убийства – одна из главных тактик России в отношении Украины.
В Днепре горела больница имени Мечникова, один человек оказался в реанимации.
Госдеп США поддержал требование Олега Сенцова относительно освобождения всех украинских заложников.
Источник: 24 канал
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