Выпуск новостей за 16:00: Кто готовил убийство Бабченко. Обстрел миссии ОБСЕ

В выпуске новостей за 30 мая по состоянию на 16:00 – в полиции сообщили, что убийство российского журналиста Аркадия Бабченко готовила группа лиц, вероятно, профессионалов. Российские оккупационные войска из минометов обстреляли миссию ОБСЕ на Донбассе.

Также в выпуске: Телеканал "Интер" будет транслировать Чемпионат мира по футболу, который состоится в России. В Москве на месте убийства Бориса Немцова почтили память Аркадия Бабченко. Глава МИД Павел Климкин заявил, что политические убийства – одна из главных тактик России в отношении Украины. В Днепре горела больница имени Мечникова, один человек оказался в реанимации. Госдеп США поддержал требование Олега Сенцова относительно освобождения всех украинских заложников.