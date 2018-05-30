Випуск новин за 16:00: Хто готував вбивство Бабченка. Обстріл місії ОБСЄ
У випуску новин за 30 травня станом на 16:00 – у поліції повідомили, що вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка готувала група осіб, ймовірно, професіоналів. Російські окупаційні війська з мінометів обстріляли місію ОБСЄ на Донбасі.
Також у випуску:
Телеканал "Інтер" транслюватиме Чемпіонат світу з футболу, який відбудеться у Росії.
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Голова МЗС Павло Клімкін заявив, що політичні вбивства – одна з головних тактик Росії щодо України.
У Дніпрі горіла лікарня імені Мечникова, одна людина опинилась у реанімації.
Держдеп США підтримав вимогу Олега Сенцова щодо звільнення всіх українських заручників.
Джерело: 24 канал
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