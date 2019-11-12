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      Выпуск новостей за 16:00: Ликвидация площадок Яценко. Эффективность кабмина Гончарука

      Выпуск новостей 10 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 12 ноября по состоянию на 16:00 – Верховная Рада Украины одобрила ликвидацию площадок Яценко. Именно из-за этой схемы произошел скандал с полиграфами в финансовом комитете. Чуть больше 2 месяцев работы, вовремя поданный госбюджет, но есть внутренние проблемы – первые шаги самого молодого в истории Украины Правительства.

      Также в выпуске:

      Правоохранители задержали должностных лиц Нацбанка по делу хищения миллиардного кредита.

      Бывшему гендиректору Укроборонпрома объявили о подозрении.

      Суд в России вынес приговоры шести крымчанам.

      blog_ava
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      Теги: Алексей Гончарук Выпуск новостей
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