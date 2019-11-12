Выпуск новостей за 16:00: Ликвидация площадок Яценко. Эффективность кабмина Гончарука

В выпуске новостей за 12 ноября по состоянию на 16:00 – Верховная Рада Украины одобрила ликвидацию площадок Яценко. Именно из-за этой схемы произошел скандал с полиграфами в финансовом комитете. Чуть больше 2 месяцев работы, вовремя поданный госбюджет, но есть внутренние проблемы – первые шаги самого молодого в истории Украины Правительства.

Также в выпуске: Правоохранители задержали должностных лиц Нацбанка по делу хищения миллиардного кредита. Бывшему гендиректору Укроборонпрома объявили о подозрении. Суд в России вынес приговоры шести крымчанам.