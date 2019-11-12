Випуск новин за 16:00: Ліквідація майданчиків Яценка. Ефективність кабміну Гончарука

У випуску новин за 12 листопада станом на 16:00 – Верховна Рада Україна схвалила ліквідацію майданчиків Яценка. Саме через цю схему відбувся скандал із поліграфами у фінансовому комітеті. Трохи більше 2 місяців роботи, вчасно поданий держбюджет, але є внутрішні проблеми – перші кроки наймолодшого в історії України Уряду.

Також у випуску: Правоохоронці затримали посадовців Нацбанку справі розкрадання мільярдного кредиту. Колишньому гендиректору Укроборонпрому оголосили про підозру. Суд у Росії виніс вироки шістьом кримчанинам.