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      Випуск новин за 16:00: Ліквідація майданчиків Яценка. Ефективність кабміну Гончарука

      Випуск новин 29 Читать новость на русском

      У випуску новин за 12 листопада станом на 16:00 – Верховна Рада Україна схвалила ліквідацію майданчиків Яценка. Саме через цю схему відбувся скандал із поліграфами у фінансовому комітеті. Трохи більше 2 місяців роботи, вчасно поданий держбюджет, але є внутрішні проблеми – перші кроки наймолодшого в історії України Уряду.

      Також у випуску:

      Правоохоронці затримали посадовців Нацбанку справі розкрадання мільярдного кредиту. 

      Колишньому гендиректору Укроборонпрому оголосили про підозру.

      Суд у Росії виніс вироки шістьом кримчанинам.

      blog_ava
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      Теги: Випуск новин Олексій Гончарук
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