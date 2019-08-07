Выпуск новостей за 16:00: Ликвидация скандальный судов. Разговор Зеленского с Путиным

В выпуске новостей за 7 августа по состоянию на 16:00 – в интервью 24 каналу советник президента по правовым вопросам Руслан Рябошапка сказал, что и Окружной суд, и не менее скандальный Печерский суд планируют ликвидировать путем объединения с другими судами. В Кремле подтвердили разговор Владимира Зеленского с Путиным. Глава страны агрессора озвучил условия для прекращения войны на Донбассе.

Также в выпуске: Оккупанты стреляют почти по всей линии фронта, из запрещенных минометов били по защитниках Южного под оккупированной Горловкой. Скандальный российский дизайнер и видеоблогер Артемий Лебедев заявил, что уезжает из России. Президент Украины сообщил Владимиру Путину о необходимости срочно собрать "нормандскую четверку", чтобы обсудить нарушения режима тишины со стороны российских наемников.

Источник: 24 канал