17:18
7 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЛУГА НАРОДУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Бердимухамедов всемогучий. Священик РПЦ переплюнув Скабєєву
      Вєсті Кремля
      22:14, 6 серпня
      Вєсті.UA: Голова колгоспу Медведчук. Розминка Усика з Шарієм
      Вєсті.UA
      21:43, 6 серпня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЛУГА НАРОДУ

      Випуск новин за 16:00: Ліквідація скандальний судів. Розмова Зеленського з Путіним

      Випуск новин 26 Читать новость на русском

      У випуску новин за 7 серпня станом на 16:00 – в інтерв'ю 24 каналу радник президента з правових питань Руслан Рябошапка сказав, що і Окружний суд, і не менш скандальний Печерський суд планують ліквідувати шляхом об'єднання з іншими судами. У Кремлі підтвердили розмову Володимира Зеленського із Путіним. Очільник країни агресора озвучив умови для припинення війни на Донбасі.

      Також у випуску:

      Окупанти стріляють майже по всій лінії фронту, із заборонених мінометів гатили по захисниках Південного під окупованою Горлівкою.

      Скандальний російський дизайнер та відеоблогер Артемій Лебедєв втік з Росії.

      Президент України повідомив Володимиру Путіну про необхідність терміново зібрати "нормандську четвірку", щоб обговорити порушення режиму тиші з боку російських найманців.

      blog_ava
      У Кремлі прокоментували розмову Зеленського з Путіним
      сьогодні
      7395
      Теги: Володимир Путін Володимир Зеленський Випуск новин Судді
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Украина закроет 2019 год с новым рекордом добычи газа
      сьогодні , 17:05 Украина закроет 2019 год с новым рекордом добычи газа
      Злой Одессит 783
      Етикетки на продуктах оформлятимуть по-новому: що зміниться
      сьогодні , 16:00 Етикетки на продуктах оформлятимуть по-новому: що зміниться
      Ірина Поліщук 5871
      Закуски до пива зі всього світу: від баварських ковбасок до десертів
      сьогодні , 16:00 Закуски до пива зі всього світу: від баварських ковбасок до десертів
      242
      Олексій Гончарук – біографія ймовірного кандидата в прем'єр-міністри України
      сьогодні , 15:35 Олексій Гончарук – біографія ймовірного кандидата в прем'єр-міністри України
      4038
      Рынок земли в Украине: как реформа может повлияет на экономику страны и кошельки украинцев
      сьогодні , 15:06 Рынок земли в Украине: как реформа может повлияет на экономику страны и кошельки украинцев
      Блог Соцмережі 806
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук