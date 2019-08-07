Випуск новин за 16:00: Ліквідація скандальний судів. Розмова Зеленського з Путіним

У випуску новин за 7 серпня станом на 16:00 – в інтерв'ю 24 каналу радник президента з правових питань Руслан Рябошапка сказав, що і Окружний суд, і не менш скандальний Печерський суд планують ліквідувати шляхом об'єднання з іншими судами. У Кремлі підтвердили розмову Володимира Зеленського із Путіним. Очільник країни агресора озвучив умови для припинення війни на Донбасі.

Також у випуску: Окупанти стріляють майже по всій лінії фронту, із заборонених мінометів гатили по захисниках Південного під окупованою Горлівкою. Скандальний російський дизайнер та відеоблогер Артемій Лебедєв втік з Росії. Президент України повідомив Володимиру Путіну про необхідність терміново зібрати "нормандську четвірку", щоб обговорити порушення режиму тиші з боку російських найманців.

Джерело: 24 канал