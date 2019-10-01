Выпуск новостей за 16:00: Массовое отравление в Ровненской области. Митинг в Гонконге

В выпуске новостей за 1 октября по состоянию на 16:00 – в городе Березно Ровненской области 12 человек обратили к медикам с отравлением. Все они ели торты и пирожные, купленные в местном магазине. В Гонконге с новой силой возобновились протесты против усиления давления Пекина. Митингующие возвели ограждения в центре города и заблокировали движение.

Также в выпуске: Украинский журналист и блогер Станислав Асеев отмечает 30-летний юбилей в плену боевиков. В каком он сейчас состоянии – неизвестно. Освобожденный из российского плена украинский моряк Андрей Опрыско вернулся в родное село Надетычи, что на Львовщине. В Государственном бюро расследований начали уголовное производство в отношении экс-генпрокурора Юрия Луценко.

Источник: 24 канал